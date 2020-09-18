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Вспышка коронавируса произошла на подстанции скорой помощи в Томске

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вспышка коронавируса произошла на подстанции №2 скорой медицинской помощи Томска. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день инфекция подтверждена у 12 человек, из них один госпитализирован. У всего коллектива взяты ПЦР-тесты на COVID-19. На карантин отправлены 13 сотрудников, контактных с заболевшими, они находятся под медицинским наблюдением", - говорится в пресс-релизе.

У всех работников подстанции на следующей неделе будут взяты контрольные ПЦР-тесты, во всех помещениях проведена текущая и заключительная дезинфекция.

Отмечается, что машины скорой медицинской помощи проходят обязательную дезинфекцию после отработки каждого вызова, все сотрудники используют средства индивидуальной защиты, перед началом работы они проходят осмотр врача и термометрию.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 6 645 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 5 411, умерших – 78.

Томск коронавирус

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