Минприроды предложило создать в Крыму заказник "Казантипский морской"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило проект постановления кабмина РФ о создании государственного природного заказника федерального значения "Казантипский морской" на востоке Крыма.

Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, проходит обсуждение.

Заказник предлагается создать на 240 гектарах в акватории южной части Азовского моря, у мыса Казантип (Керченский полуостров), на базе действующего памятника природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс у мыса Казантип".

В настоящее время в том районе зарегистрированы 15 видов растений и 50 видов животных, имеющих охранный статус, среди последних - дельфины, птицы, рыбы.