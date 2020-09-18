Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:23Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Минприроды предложило создать в Крыму заказник "Казантипский морской"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило проект постановления кабмина РФ о создании государственного природного заказника федерального значения "Казантипский морской" на востоке Крыма.

Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, проходит обсуждение.

Заказник предлагается создать на 240 гектарах в акватории южной части Азовского моря, у мыса Казантип (Керченский полуостров), на базе действующего памятника природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс у мыса Казантип".

В настоящее время в том районе зарегистрированы 15 видов растений и 50 видов животных, имеющих охранный статус, среди последних - дельфины, птицы, рыбы.

Крым Минприроды

Новости

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

Навальный попал в больницу

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

Прошение белгородского губернатора об отставке не поступало в Кремль

Задержан подозреваемый в убийстве двух сестер под Ярославлем

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят присяжные

"Аэрофлот" вслед за S7 объявил распродажу билетов на рейсы до 31 мая

"Аэрофлот" вслед за S7 объявил распродажу билетов на рейсы до 31 мая

Хакеры атаковали десятки интернет-магазинов в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');