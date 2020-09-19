Более трети россиян предпочли иностранные товары отечественным

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (34%) предпочитают покупать непродовольственные товары иностранного производства, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Однако среди респондентов в возрасте 18-30 лет такие предпочтение почти у половины респондентов (47%).

В свою очередь, покупать товары отечественного производства предпочитают 16% россиян, среди сограждан в возрасте 60 лет и старше эта доля составляет 27%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, для 41% респондентов не имеет никакого значения, где произведён товар.

На вопрос социологов о том, были ли у респондентов случаи отказа покупать тот или иной импортный товар из-за отношения к конкретной стране, либо по политическим мотивам, подавляющее большинство участников опроса (81%) ответили отрицательно, у 12% опрошенных такие случаи бывают редко, у 4% опрошенных - часто.

Всероссийский опрос был проведён 14-16 августа 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.