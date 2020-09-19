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Военные РФ испытали в Черном море новый корабль с ракетами "Калибр"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль "Грайворон", построенный для Черноморского флота, совершает первый выход в море для прохождения заводских ходовых испытаний.

Как сообщила пресс-служба флота, в ходе выполнения плана заводских ходовых испытаний на корабле проверяется работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля", - говорится в сообщении Черноморского флота.

На Черноморском флоте "Грайворон" станет четвёртым малым ракетным кораблём с крылатыми ракетами "Калибр".

"Грайворон" - многоцелевой корабль, оснащённый современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М".

Черноморский флот

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