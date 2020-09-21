"Аэрофлот" официально объявил о начале допэмиссии

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" официально объявил о начале допэмиссии до 1,7 млрд новых обыкновенных акций. Единственный глобальный координатор и букраннер SPO - выступает "ВТБ Капитал". Международный юридический консультант по сделке - White & Case LLP.

"Окончательное количество акций, размещаемых в рамках предложения, цена за акцию и общий объем привлеченных по итогам предложения средств будут определены в ходе предложения и объявлены в установленном порядке", - говорится в пресс-релизе.

Нынешние акционеры с 21 сентября могут осуществить преимущественное право по приобретению акций по 1 октября включительно. Срок оплаты определится после того, как совет директоров компании утвердит цену за акцию.

Компания может разместить меньше 1,7 млрд новых акций, это будет зависеть от осуществления акционерами преимущественного права и результатов открытой подписки. Акции, которые не будут размещены по итогам процедуры реализации преимущественного права и открытой подписки, будут аннулированы.

Акции, выпускаемые по открытой подписке, будут отдельно предложены к приобретению (i) в России и в других юрисдикциях за пределами США на основании положения S Закона США о ценных бумагах 1933 года (с изменениями и дополнениями) (далее - "Закон о ценных бумагах"), и (ii) в США определенным квалифицированным институциональным инвесторам согласно определению правила 144A в рамках Закона о ценных бумагах и на его основании, в том числе через процедуру сбора заявок от институциональных инвесторов, о чем будет сообщено дополнительно.

Информацию об открытой подписке "Аэрофлот" предоставит отдельно.

Российское государство выкупит часть SPO, чтобы сохранить текущую долю в уставном капитале компании в размере не менее 51,17% обыкновенных акций.

После SPO выпуски акций "Аэрофлота" будут объединены, то есть, размещаемые бумаги будут автоматически допущены к листингу и торгам на "Московской Бирже".

SPO даст "Аэрофлоту" "необходимую поддержку" по мере того, как компания выходит из кризиса и ставит "амбициозные цели на будущее", заявил через пресс-службу гендиректор компании Виталий Савельев. По его словам, в компании считают, что "открытая сделка на рыночных условиях - это лучший вариант, при котором акционеры смогут принять активное участие в трансформации и последующем росте авиакомпаний группы "Аэрофлот"".

Он напомнил о беспрецедентном влиянии пандемии на авиаперевозки и мировую экономику в целом. По его словам, в этой сложной ситуации группа провела ряд программ по оптимизации операционных и финансовых показателей, но сохранила всех сотрудников. Он поблагодарил каждого работника группы "за упорный труд и самоотдачу в это непростое время".

Сейчас руководство авиакомпании верит, что "худшее уже позади", российский рынок авиаперевозок быстро восстанавливается. Обновленная стратегия группы, рассчитанная до 2028 года, предусматривает более четкую специализацию входящих в нее авиакомпаний и фокус на максимальном раскрытии потенциала российского рынка.

Помимо пакета Росимущества (51,17%), 3,5% в "Аэрофлоте" принадлежит госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.