Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющейся негативной динамики внешних фондовых площадок и проседающей нефти из-за опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом среди лидеров отката находятся бумаги "Аэрофлота" после официального старта допэмиссии.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2937,65 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1222,12 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 75,71 рубля (-0,03 рубля), золото - $1958,8 за тройскую унцию (-0,2%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), "МТС" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "НЛМК" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), Московской биржи (-0,7%), "Магнита" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,5% "префы"), банка ВТБ (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Россетей" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).

Подорожали акции Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Допэмиссия "Аэрофлота"

"Аэрофлот" официально объявил о начале допэмиссии до 1,7 млрд акций. Окончательное количество акций, размещаемых в рамках предложения, цена за акцию и общий объем привлеченных по итогам предложения средств будут определены в ходе предложения и объявлены в установленном порядке. Нынешние акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения акций с понедельника и до 1 октября включительно. Срок оплаты будет объявлен после утверждения советом директоров компании цены за акцию.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что продолжение консолидации по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Активность инвесторов на рынках акций в целом носит ограниченный характер из-за рисков, связанных с распространением COVID-19 и возможной необходимостью усиления ограничительных мер в отдельных странах.

Опубликованное в прошедшие выходные расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) в отношении крупных мировых банков также может повлиять на характер торгов на западных фондовых площадках. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 75,5 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, не успели американские нефтяники восстановить производство после ураганов "Лаура" и "Салли", как новый тропический шторм "Бета" угрожает платформам около побережья Луизианы и Техаса. Однако реакция котировок нефти оказалась сдержанной.

В конце прошлой недели давление на рынок оказали новости из Ливии, где командующий Халифа Хафтар объявил о снятии блокады с месторождений и экспортных терминалов. Соответственно, на рынке усилились опасения, что в условиях второй волны COVID-19 предложение нефти может увеличиться существенно выше потребностей глобальной экономики.

Внешний фон утром в понедельник слабо негативный. Глобальный рынок финансовых услуг вновь под пристальным вниманием из-за информации от американского Минфина об участии крупнейших банков в схемах отмывания нелегальных доходов на $2 трлн в течение двух десятилетий. Можно ожидать небольшой просадки российских индексов в начале дня при относительно стабильном рубле, считает Кочетков.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, на настроения участников рынков продолжали давить опасения по поводу роста числа глобальных случаев инфицирования коронавирусом и неоднородного восстановления экономики. Акциям крупнейших технологических компаний в США не удалось отскочить и оправиться от сентябрьских потерь, что, вероятно, также было связано с экспирацией фьючерсов и опционов.

В понедельник с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард. Во вторник, 22 сентября, глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе с речью на тему действий ведомства в условиях пандемии. В среду в Германии выйдет индекс потребительского климата от Gfk за октябрь, а страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за август. В четверг Германия опубликует индикатор условий деловой среды от Института экономических исследований IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь. Также в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ, отмечает аналитик.

В США в пятницу индексы снизились на 0,9-1,1%, завершив снижением третью неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с прошлого года, отмечает CNBC.

Новый пакет мер поддержки экономики США

Инвесторы продолжают следить за переговорами о новом пакете мер поддержки экономики США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу, 18 сентября, заявила, что для авиакомпаний и ресторанов может понадобиться отдельный пакет стимулов. По ее словам, с того момента, как члены Палаты представителей от Демократической партии предложили пакет объемом $3,4 трлн в мае, который не был поддержан Сенатом, возникли новые потребности.

Тем временем министерство торговли США сообщило в пятницу, что с 20 сентября запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok", а также их обновление через онлайн-магазины приложений в США.

В понедельник продолжается снижение индексов в Азии (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня почитания пожилых, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,5%) и американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на фоне растущих опасений инвесторов по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса.

В ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса.

Народный банк Китая (НБК) пятый месяц подряд сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. Ставка по пятилетним кредитам была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в понедельник.

Тем временем президент США Дональд Трамп дал согласие на сделку, предусматривающую переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов, в том числе Oracle и Walmart.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены также проседают после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями; цена Brent находится почти на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $42,67 за баррель (-1,1% и -0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $40,6 за баррель (-1,2% и +0,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

Власти США восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и готовы принимать меры против стран, которые не поступят так же, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

По словам Помпео, "помимо эмбарго на поставки вооружения, это (санкции против Ирана - ИФ) включает в себя такие меры, как запрет на обогащение и переработку (ядерных материалов - ИФ) в Иране". "Запрещается испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет. Также под санкциями - передача Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет", - отметил он.

По итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего на прошлой неделе, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

Общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 001 273 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.