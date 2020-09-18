Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил административный арест сроком на 10 суток исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову за организацию не согласованной властями акции протеста.
Суд признал Пивоварова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
По версии полиции, Пивоваров призывал к участию в не согласованной с органами исполнительной власти акции протеста против поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади 1 июля.
Пивоварова задержали в четверг на выходе из спецприемника, где он отбывал 14 суток административного ареста за нарушения порядка проведения публичного мероприятия. В постановлении суда отмечалось, что оно повлекло помехи для пешеходов и транспорта (часть 3 статьи 20.2 КоАП РФ). В том деле речь шла о сборе подписей против поправок в Конституцию 15 июля на Пушкинской площади.
Он не признал вину ни по одному из дел и заявлял, что связывает свое привлечение к административной ответственности с политической позицией.