Мосгорсуд подтвердил двухнедельный арест оппозиционеру Пивоварову

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда, который 4 сентября назначил две недели ареста исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову. Жалоба его защиты отклонена, сказал представитель суда.

Суды решили, что он нарушил порядок проведения публичной акции, создав помехи движению транспорта и пешеходов (ч.3 ст. 20.2).

Поводом для административного дела стал пост Пивоварова в фейсбуке о сборе подписей за отмену поправок в Конституцию 15 июля на Пушкинской площади в Москве. В полиции утверждают, что сбор подписей перерос в несогласованное мероприятие, участники которого мешали пешеходам и машинам. Часть митингующих прошли на Петровку и легли на дорогу, перекрыв движение.

Решение об аресте вступило в силу 8 сентября. 13 сентября Пивоваров не сможет быть наблюдателем на выборах, как он планировал.

На заседании Пивоваров заявил, что не признает свою вину и считает назначенное ему наказание чрезмерным. По его словам, он все время находился у памятника Пушкину, собирал подписи на дорогу не выходил, поэтому не должен нести ответственность за действия третьих лиц. Свое административное дело он считает политически мотивированным.

Сообщалось, что вечером 15 июля в центре Москвы полицейские задержали больше 50 человек, в том числе несколько журналистов, освещавших события, в полиции это официально не подтвердили. Позже задержанные были отпущены под обязательство о явке для составления административных протоколов.