Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 08.09В России 1 035 789+5 099В мире 27 332 433+228 588

Мосгорсуд подтвердил двухнедельный арест оппозиционеру Пивоварову

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда, который 4 сентября назначил две недели ареста исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову. Жалоба его защиты отклонена, сказал представитель суда.

Изменение Конституции

Суды решили, что он нарушил порядок проведения публичной акции, создав помехи движению транспорта и пешеходов (ч.3 ст. 20.2).

Поводом для административного дела стал пост Пивоварова в фейсбуке о сборе подписей за отмену поправок в Конституцию 15 июля на Пушкинской площади в Москве. В полиции утверждают, что сбор подписей перерос в несогласованное мероприятие, участники которого мешали пешеходам и машинам. Часть митингующих прошли на Петровку и легли на дорогу, перекрыв движение.

Решение об аресте вступило в силу 8 сентября. 13 сентября Пивоваров не сможет быть наблюдателем на выборах, как он планировал.

На заседании Пивоваров заявил, что не признает свою вину и считает назначенное ему наказание чрезмерным. По его словам, он все время находился у памятника Пушкину, собирал подписи на дорогу не выходил, поэтому не должен нести ответственность за действия третьих лиц. Свое административное дело он считает политически мотивированным.

Сообщалось, что вечером 15 июля в центре Москвы полицейские задержали больше 50 человек, в том числе несколько журналистов, освещавших события, в полиции это официально не подтвердили. Позже задержанные были отпущены под обязательство о явке для составления административных протоколов.

Акция против поправок к Конституции в Москве

12
Андрей Пивоваров Москва Мосгорсуд Тверской суд Открытая Россия

Новости по теме

Новости

Бирюков объяснил летние подтопления в Москве

Бирюков объяснил летние подтопления в Москве
Навальный попал в больницу

Омские медики дали благоприятный прогноз на выздоровление Навального

Индекс РТС обновил минимум с конца мая

Путин поручил РЖД привлекать активистов для контроля за вырубкой леса на Байкале

Путин поручил РЖД привлекать активистов для контроля за вырубкой леса на Байкале
Навальный попал в больницу

Яд у Навального в России не выявили 60 исследований и восемь консилиумов

Навальный попал в больницу

Врач заявил, что глубина комы Навального была снижена еще в России

Врач заявил, что глубина комы Навального была снижена еще в России
ДТП с участием Михаила Ефремова

Защита Ефремова обжалует приговор

Защита Ефремова обжалует приговор
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов сможет освободиться по УДО только после отбытия половины срока

Пандемия коронавируса

Вакцинация в рамках II этапа испытаний вакцины "Вектора" успешно завершена

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов приговорен к восьми годам колонии

Ефремов приговорен к восьми годам колонии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');