Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 23.09В России 1 122 241+6 431В мире 31 517 087+271 290

В России за сутки выявлен 6 431 заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 6 431 заболевший коронавирусом
Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Число случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 6 431, сообщает оперштаб.

В конце прошлой недели впервые с июля количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку шесть тысяч. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 тыс до 5,5 тыс. заболевших коронавирусом.

Всего в стране уже 1 122 241 эпизод заболевания. В мире в целом уже 31,6 млн случаев заражения. На США приходятся 6,89 эпизодов, на Индию - 5,64 млн, на Бразилию - 4,59 млн. В остальных странах менее миллиона заболевших, в занимающей пятую строчку антирейтинга Колумбии - 777,5 тыс. инфицированных.

В Москве за последние 24 часа выявлены еще 970 заболевших. В Подмосковье еще 215 случаев заражения, в Петербурге - 208, в Ростовской области - 183, в Воронежской области - 152.

Скончались за сутки 150 человек, число жертв COVID-19 за весь период достигло 19 799.

За сутки в России полностью выздоровело 5 750 пациентов, за все время поправились уже 923 699 человек.

Хроника 09 января – 23 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Тиньков подчеркнул, что ничего еще "Яндексу" не продал

После побега шестерых из колонии в Дагестане возбудили дело о халатности

У застрелившего сослуживцев Шамсутдинова не нашли проблем с психикой

Акции "Яндекса" в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Навальный попал в больницу

Навального выписали из стационара

Навального выписали из стационара
Изменение Конституции

В ЕГЭ в 2021 году включат вопросы о поправках в Конституцию

После побега шести осужденных в УФСИН по Дагестану начали проверку

Суд арестовал всех руководителей красноярской "Общины Виссариона"

Суд арестовал всех руководителей красноярской "Общины Виссариона"

Суд арестовал одного из руководителей красноярской "Общины Виссариона"

Суд арестовал одного из руководителей красноярской "Общины Виссариона"

Что произошло за день: вторник, 22 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');