В России за сутки выявлен 6 431 заболевший коронавирусом

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Число случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 6 431, сообщает оперштаб.

В конце прошлой недели впервые с июля количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку шесть тысяч. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 тыс до 5,5 тыс. заболевших коронавирусом.

Всего в стране уже 1 122 241 эпизод заболевания. В мире в целом уже 31,6 млн случаев заражения. На США приходятся 6,89 эпизодов, на Индию - 5,64 млн, на Бразилию - 4,59 млн. В остальных странах менее миллиона заболевших, в занимающей пятую строчку антирейтинга Колумбии - 777,5 тыс. инфицированных.

В Москве за последние 24 часа выявлены еще 970 заболевших. В Подмосковье еще 215 случаев заражения, в Петербурге - 208, в Ростовской области - 183, в Воронежской области - 152.

Скончались за сутки 150 человек, число жертв COVID-19 за весь период достигло 19 799.

За сутки в России полностью выздоровело 5 750 пациентов, за все время поправились уже 923 699 человек.