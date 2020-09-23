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Путин продлил сроки пребывания иностранцев в РФ в период пандемии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 15 декабря сроков действия принятых мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ в период распространения COVID-19.

Соответствующий указ президента опубликован в среду на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, приостановленные до 15 сентября сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, сроки нахождения за пределами страны участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, членов их семей продлеваются до 15 декабря 2020 года.

Кроме того, Путин разрешил выезд иностранцев из РФ "в государства их гражданской принадлежности" (без транзитного проезда через территории иных стран) "по документам, которые удостоверяют их личность и признаются в РФ в этом качестве, в случае если сроки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 года".

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