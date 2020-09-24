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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам "Траста"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Рассмотрение иска "Траста" к Александру Лукину, Кириллу Любенцову, Алексею Фарафонтову и Микаилу Шишханову на 306,5 млрд рублей назначено на 17 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что рассмотрение иска на 22,7 млрд рублей назначено на 5 ноября 2020 года. Ответчиками по нему выступают Шишханов, Любенцов, Лукин, Владимир Кирюша, а также компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp. Суд заявление "Траста" о принятии обеспечительных мер по нему удовлетворил частично, наложил арест на денежные средства и иное имущество ответчиков.

Третьими лицами по обоим искам выступают Банк России и подконтрольная ему УК ФКБС.

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. Регулятор 21 сентября объявил о финансовом оздоровлении группы Бинбанка через ФКБС. В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ банку - "ФК Открытие".

Шишханов также был инвестором в рамках финансового оздоровления Рост банка, который был санирован по старой схеме еще в 2014 году. Первоначально его санацией занимался Бинбанк, но в декабре 2015 года Шишханов выкупил акции Рост банка. В сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего, а впоследствии был присоединен к "Трасту". На баланс "Траста" также были переданы непрофильные активы Бинбанка.

"Траст" ранее уточнил, что иски были поданы к лицам, контролировавшим именно Рост банк. Иск на 306,5 млрд рублей подан в связи с одобрением этими лицами сделок, причинивших ущерб банку, в том числе сделок по взносу денежных средств в уставные капиталы ООО "Рост капитал" и ООО "Рост инвестиции" (дочерние структуры Рост банка - ИФ), а также сделок, связанных с приобретением неликвидных ценных бумаг, выдачей невозвратных кредитов. Иск охватывает период с 2015 по 2017 годы.

Иск на 22,7 млрд рублей подан в связи с заключением банком в 2017 году убыточной сделки по приобретению акций ОАО "ОТД "Ясенево" у компании Malarton Holdings Limited (ликвидирована). Бенефициарам по сделке выступили Владимир Кирюша, Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services, которые также указаны в числе ответчиков.

Суд в прошлом году удовлетворил иски "Траста" о признании недействительными сделок по передаче Рост банком в уставный капитал "Рост капитала" 50 млрд рублей, а в "Рост инвестиции" - 205 млрд рублей.

Траст Бинбанк Микаил Шишханов Михаил Гуцериев Банк России ФКБС Рост банк Арбитражный суд Москвы

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