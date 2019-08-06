ЦБ оценил свои потери от санации банков в пределах 1,44 трлн рублей

Такова сумма плохих активов, которые ЦБ выкупил на свои средства

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Потери Банка России от санации банков по новому механизму - через Фонд консолидации банковского сектора, формируемый из средств ЦБ, составят от 750 млрд до 1,4 трлн рублей, сказал "Ведомостям" зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, точная оценка потерь будет зависеть от того, чем закончатся разбирательства с бывшими акционерами банков, от которых регулятор потребует компенсаций убытков.

Новый механизм санации регулятор применяет с лета 2017 года, когда на санацию были отправлены "ФК Открытие", Бинбанк с Рост банком, Промсвязьбанк с АвтоВАЗбанком. Их проблемные активы ЦБ перевел на баланс "Траста", который сделал банком плохих и непрофильных активов. Их выкуп ЦБ осуществил на свои средства и потратил на это 2,4 млрд рублей. Еще около 300 млрд рублей ЦБ оставил на балансе "Открытия". Из затраченных 2,4 млрд рублей регулятор рассчитывает вернуть 965 млрд рублей, добавил Поздышев.

Тогда потери ЦБ составят 1,44 трлн рублей. Чтобы их снизить, ЦБ направит иски к бывшим владельцам банков на общую сумму около 750–800 млрд рублей. Уже поданы иски по "Открытию" на 290 млрд рублей и по Промсвязьбанку на 282 млрд рублей.

Взыскать все убытки регулятор не сможет, так как обязан следовать формуле в законе о банкротстве и не может указывать в исках фактические убытки, которые можно будет оценить только в конечном итоге, по завершении всех судов, отметил Поздышев.

Также ЦБ предоставил санируемым банкам капитал, в общей сложности, это 806,4 млрд рублей. Регулятор рассчитывает вернуть эти средства хотя бы частично, за счет продажи банков. Азиатско-Тихоокеанский банк уже выставляли на продажу, но желающих его приобрести не нашлось и торги перенесли на 2020 год, пишут "Ведомости".