Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

Арктическая экспедиция обследовала затонувший пароход "Челюскин"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пароход "Челюскин", раздавленный льдами и затонувший в 1934 году в Чукотском море, обследовали участники арктической экспедиции, организованной Северным флотом (СФ) и Русским географическим обществом (РГО).

"Исследователи с помощью многолучевого эхолота осуществили трехмерную акустическую съемку затонувшего объекта. Впервые удалось произвести видеосъемку парохода "Челюскин" с помощью необитаемого подводного аппарата "Марлин - 350"", - сказано в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, что ранее еще не удавалось сделать качественные съемки парохода.

"Район, где на глубине 50 метров затонуло судно, находится недалеко от Берингова пролива, и здесь очень мощное течение и мутная вода", - сказано в сообщении.

"На видеоизображении отчетливо видны носовая и средняя части судна, прямоугольные иллюминаторы. Название парохода на носу и на корме не сохранилось. По съемкам специалистами затонувший объект опознан, как пароход "Челюскин"", - информирует СФ.

В настоящее время ледокол СФ "Илья Муромец", на борту которого находятся участники экспедиции, направляется к острову Врангеля. Там предполагается исследовать места, связанные с гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана 1910 - 1915 годов в восточных районах Чукотского моря.

"Экспедиционным отрядом также будет выполнен ряд наблюдений и исследований в интересах научной группы РГО", - говорится в сообщении.

Пароход "Челюскин" 2 августа 1933 года, взяв на борт 112 человек, вышел из Мурманска во Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов по трассе Северного морского пути за одну летнюю навигацию. На трудных участках пути в проводке "Челюскина" планировалось участие ледоколов.

Первые льдины встретились в Карском море при выходе из пролива Маточкин Шар. При помощи ледокола корабль преодолел сплошные льды и продолжил движение самостоятельно. 1 сентября был достигнут мыс Челюскин. В Чукотском море пароход вновь встретился со сплошными льдами и 23 сентября оказался полностью заблокирован.

"Челюскин" дрейфовал вместе с экипажем в течение почти пяти месяцев.

4 ноября 1933 года благодаря удачному дрейфу вместе со льдами пароход вошёл в Берингов пролив. До чистой воды оставалось несколько миль. Однако затем судно было увлечено назад, в северо-западном направлении. 13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия "Челюскин" был раздавлен льдами и затонул в течение двух часов. Еще заранее экипаж подготовил все необходимое для выгрузки на окружающие льды.

Через два дня после крушения судна в Москве была образована специальная комиссия, которую возглавил Валериан Куйбышев. Эвакуация лагеря осуществлялась с помощью авиации. Были спасены все 104 человека, включая начальника экспедиции Отто Шмидта, которые провели два месяца на льдине в условиях полярной зимы.

В честь челюскинцев в СССР был назван ряд географических объектов.

За спасательную операцию челюскинцев (5 марта - 13 апреля 1934 года) семь летчиков стали первыми Героями Советского Союза.

Челюскин Чукотское море Северный флот Русское географическое общество РГО

Новости по теме

Новости

В Думу внесли поправку о запрете изымать животных у должников

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

HeadHunter получил листинг на "МосБирже"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом

В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом
Навальный попал в больницу

Посол США заявил об осложнении отношений с Россией из-за "дела Навального"

Названы имена и предмет интересов дипломатов, которых вышлют из Болгарии

Названы имена и предмет интересов дипломатов, которых вышлют из Болгарии

Правительство поручило изучить включение установки электросчетчиков в ЖКУ

Минтруд предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ

Продукты в РФ в январе-августе дорожали в 3 раза быстрее, чем в ЕС

Продукты в РФ в январе-августе дорожали в 3 раза быстрее, чем в ЕС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');