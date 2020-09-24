Арктическая экспедиция обследовала затонувший пароход "Челюскин"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пароход "Челюскин", раздавленный льдами и затонувший в 1934 году в Чукотском море, обследовали участники арктической экспедиции, организованной Северным флотом (СФ) и Русским географическим обществом (РГО).

"Исследователи с помощью многолучевого эхолота осуществили трехмерную акустическую съемку затонувшего объекта. Впервые удалось произвести видеосъемку парохода "Челюскин" с помощью необитаемого подводного аппарата "Марлин - 350"", - сказано в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, что ранее еще не удавалось сделать качественные съемки парохода.

"Район, где на глубине 50 метров затонуло судно, находится недалеко от Берингова пролива, и здесь очень мощное течение и мутная вода", - сказано в сообщении.

"На видеоизображении отчетливо видны носовая и средняя части судна, прямоугольные иллюминаторы. Название парохода на носу и на корме не сохранилось. По съемкам специалистами затонувший объект опознан, как пароход "Челюскин"", - информирует СФ.

В настоящее время ледокол СФ "Илья Муромец", на борту которого находятся участники экспедиции, направляется к острову Врангеля. Там предполагается исследовать места, связанные с гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана 1910 - 1915 годов в восточных районах Чукотского моря.

"Экспедиционным отрядом также будет выполнен ряд наблюдений и исследований в интересах научной группы РГО", - говорится в сообщении.

Пароход "Челюскин" 2 августа 1933 года, взяв на борт 112 человек, вышел из Мурманска во Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов по трассе Северного морского пути за одну летнюю навигацию. На трудных участках пути в проводке "Челюскина" планировалось участие ледоколов.

Первые льдины встретились в Карском море при выходе из пролива Маточкин Шар. При помощи ледокола корабль преодолел сплошные льды и продолжил движение самостоятельно. 1 сентября был достигнут мыс Челюскин. В Чукотском море пароход вновь встретился со сплошными льдами и 23 сентября оказался полностью заблокирован.

"Челюскин" дрейфовал вместе с экипажем в течение почти пяти месяцев.

4 ноября 1933 года благодаря удачному дрейфу вместе со льдами пароход вошёл в Берингов пролив. До чистой воды оставалось несколько миль. Однако затем судно было увлечено назад, в северо-западном направлении. 13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия "Челюскин" был раздавлен льдами и затонул в течение двух часов. Еще заранее экипаж подготовил все необходимое для выгрузки на окружающие льды.

Через два дня после крушения судна в Москве была образована специальная комиссия, которую возглавил Валериан Куйбышев. Эвакуация лагеря осуществлялась с помощью авиации. Были спасены все 104 человека, включая начальника экспедиции Отто Шмидта, которые провели два месяца на льдине в условиях полярной зимы.

В честь челюскинцев в СССР был назван ряд географических объектов.

За спасательную операцию челюскинцев (5 марта - 13 апреля 1934 года) семь летчиков стали первыми Героями Советского Союза.