Иностранных студентов будут пускать в Россию по очереди

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные студенты-первокурсники смогут приехать учиться в Россию во второй половине сентября, но это будут только студенты из тех стран, которые открылись для России. Об этом заявил в Госдуме министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Их будут впускать "по установленному алгоритму", добавил он.

"Для первого курса скоро откроем, второй - следующий, будем (открывать. - ИФ.) чуть позже, когда поймем ситуацию", - сказал Фальков.

По его словам, в российских вузах сейчас находятся больше 130 000 иностранных студентов, которые из-за пандемии не смогли вернуться в свои страны. Им помогают найти работу, некоторым оказывают материальную помощь.

В 2019/20 учебном году в России учились 297 993 иностранных студента. Среди них больше всего граждан Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Украины, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

При этом Россия пока открыла авиасообщение только с Турцией, Великобританией, Танзанией, Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Перелеты в Швейцарию возобновились, но улететь туда можно только для работы, учебы или лечения.

В середине августа студенты из Казахстана в коллективном письме к российскому правительству, МИД и ФСБ попросили разрешить им приехать и учиться. Дистанционное обучение, по их словам, лишает их конкурентных преимуществ по сравнению с теми, кто учится очно. 31 августа МИД Таджикистана попросил российское посольство помочь таджикским студентам российских вузов попасть на очную учебу.

Вопросом о допуске в Россию студентов творческих вузов занимается Минкультуры и обещает решить проблему осенью.

Ранее сообщалось, что иностранные студенты по приезде в Россию смогут прийти в свои вузы только после двухнедельного карантина.