Счетная палата указала, что Минфин не привел расчеты поступлений в бюджет от НДД

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата указала, что Минфин, в рамках законопроекта о корректировке налога на дополнительный доход (НДД) и повышении НДПИ для ряда твердых полезных ископаемых, не представил детализированные расчеты и обоснования поступлений в федеральный бюджет от предлагаемых изменений.

Также министерство не представило расчет компенсаций от введения НДД, говорится в отзыве СП на законопроект № 1023276-7. Он опубликован в электронной базе данных парламента.

Минфин предложил ввести повышающий коэффициент в 3,5 для НДПИ для металлургов и производителей удобрений, отменить льготы по НДПИ для сверхвязкой нефти и выработанных месторождений. Кроме того, законопроект корректирует парламенты НДД, которые существенно (с 1 до 1,95) повышают коэффициент при расчете налога для отдельных месторождений "второй группы".

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация его положений приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 237 млрд рублей в год.

Соответствующий законопроект уже прошел в Госдуме первое чтение.

"Вместе с тем детализированные расчеты и обоснования указанных дополнительных поступлений в федеральный бюджет в материалах к законопроекту отсутствуют, а также отсутствует оценка ежегодной компенсации недополученных доходов федерального бюджета от введения НДД за 2019-2020 годы, - говорится в заключении Счетной палаты. - Полагаем необходимым отметить, что отсутствие соответствующих расчетов не позволяет произвести оценку бюджетного эффекта от вносимых законопроектом изменений".