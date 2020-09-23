Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 23.09В России 1 122 241+6 431В мире 31 517 087+271 290

Борисов назвал компании, которые сильнее пострадают от налоговых изменений

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пандемия вынудила правительство пойти на налоговые изменения в нефтяной отрасли, но надеемся, что это краткосрочные, пожарные меры, и после 2021-2022 гг можно будет вернуться к преференциям, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе Тюменского нефтегазового форума.

Он отметил, что "Роснефть" и "Газпром" в меньшей степени пострадают от налоговых изменений, в большей степени – "Газпром нефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ".

"Нельзя не признать, что стабильность налогового законодательства – это залог для гарантированных инвестиций, и в первую очередь, в нефтедобычу и в нефтехимию, и то, что правительство вынужденно пошло на изменения уже принятых правил игры, имеется ввиду изменение НДД и НДПИ, правда, не по широкому спектру всех способов и средств сбора - в основном пострадали определенные компании. Скажем, "Роснефть" и "Газпром" пострадали в меньшей степени, а что касается "Газпром нефти", "Татнефти", "ЛУКОЙЛа" - то в большей степени, потому что это коснулось отказа от преференций, связанных с добычей тяжелой нефти в первую очередь, и ряда других обстоятельств, которые по всей видимости, вынуждены мы были рассматривать", - сказал вице-премьер РФ.

"Практика – она критерий истины. Балансировка нашего бюджета, когда мы были вынуждены в этом году с учетом пандемии нести дополнительные расходы примерно в объеме 4 трлн рублей, они требуют возмещения, и у Минфина, который отвечает за баланс нашего бюджета, решения такие наиболее простые", - отметил он.

В РоссииВ "Татнефти" удивились отмене льготы по сверхвязкой нефтиЧитать подробнее

"Я не могу до конца разделять такие решения, потому что считаю, что в условиях кризиса как раз надо искать меры, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность и тратить больше, чтобы скорее выйти из кризисной ситуации. Для меня, как промышленника, это очевидно, потому что если мы сокращаем бюджетные расходы в этом году, то и сбор в последующие годы не увеличится", - продолжил Борисов.

"Есть ли у нас для этого возможности? На мой взгляд, есть, потому что мы имеем серьезную подушку безопасности, у нас достаточно низкий уровень заимствований, можно использовать различные институты как внутренние, так и внешние источники заимствований. Можно использовать и другие механизмы", - считает он.

"Но я, как член команды правительства, не могу особо рассуждать на эти возможные варианты. Я должен и буду исполнять принятые решения. Будем надеяться, что это все-таки краткосрочные меры пожарного характера, и если мы восстановим нашу экономику, можно будет быстрее, с 2021-2022 года обратно вернуться к более интересным механизмам, которые обеспечат преференции нашим ведущим компаниям, чтобы они динамичнее осваивали сегменты рынка", - резюмировал вице-премьер РФ.

Юрий Борисов

Новости по теме

Новости

Часть доходов исключат из базы расчета повышенного НДФЛ

"Газпром" впервые рассказал о сложностях с консолидацией сетей на Кавказе

"Аэрофлот" назвал слова Грефа о проблемах с обслуживанием долга "фигурой речи"

"Аэрофлот" назвал слова Грефа о проблемах с обслуживанием долга "фигурой речи"

Тиньков подчеркнул, что ничего еще "Яндексу" не продал

Акции "Яндекса" в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

"Яндекс" срывает банк. Обобщение

"Яндекс" срывает банк. Обобщение

"Яндекс" договорился о покупке Тинькофф банка за $5,5 млрд

"Яндекс" договорился о покупке Тинькофф банка за $5,5 млрд
Выборы в США - 2020

В Facebook начали готовиться к возможным беспорядкам после выборов в США

В Facebook начали готовиться к возможным беспорядкам после выборов в США

Exxon Neftegaz согласовал доступ "Роснефти" к прокачке через мощности "Сахалина-1"

Exxon Neftegaz согласовал доступ "Роснефти" к прокачке через мощности "Сахалина-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');