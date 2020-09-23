Борисов назвал компании, которые сильнее пострадают от налоговых изменений

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пандемия вынудила правительство пойти на налоговые изменения в нефтяной отрасли, но надеемся, что это краткосрочные, пожарные меры, и после 2021-2022 гг можно будет вернуться к преференциям, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе Тюменского нефтегазового форума.

Он отметил, что "Роснефть" и "Газпром" в меньшей степени пострадают от налоговых изменений, в большей степени – "Газпром нефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ".

"Нельзя не признать, что стабильность налогового законодательства – это залог для гарантированных инвестиций, и в первую очередь, в нефтедобычу и в нефтехимию, и то, что правительство вынужденно пошло на изменения уже принятых правил игры, имеется ввиду изменение НДД и НДПИ, правда, не по широкому спектру всех способов и средств сбора - в основном пострадали определенные компании. Скажем, "Роснефть" и "Газпром" пострадали в меньшей степени, а что касается "Газпром нефти", "Татнефти", "ЛУКОЙЛа" - то в большей степени, потому что это коснулось отказа от преференций, связанных с добычей тяжелой нефти в первую очередь, и ряда других обстоятельств, которые по всей видимости, вынуждены мы были рассматривать", - сказал вице-премьер РФ.

"Практика – она критерий истины. Балансировка нашего бюджета, когда мы были вынуждены в этом году с учетом пандемии нести дополнительные расходы примерно в объеме 4 трлн рублей, они требуют возмещения, и у Минфина, который отвечает за баланс нашего бюджета, решения такие наиболее простые", - отметил он.

"Я не могу до конца разделять такие решения, потому что считаю, что в условиях кризиса как раз надо искать меры, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность и тратить больше, чтобы скорее выйти из кризисной ситуации. Для меня, как промышленника, это очевидно, потому что если мы сокращаем бюджетные расходы в этом году, то и сбор в последующие годы не увеличится", - продолжил Борисов.

"Есть ли у нас для этого возможности? На мой взгляд, есть, потому что мы имеем серьезную подушку безопасности, у нас достаточно низкий уровень заимствований, можно использовать различные институты как внутренние, так и внешние источники заимствований. Можно использовать и другие механизмы", - считает он.

"Но я, как член команды правительства, не могу особо рассуждать на эти возможные варианты. Я должен и буду исполнять принятые решения. Будем надеяться, что это все-таки краткосрочные меры пожарного характера, и если мы восстановим нашу экономику, можно будет быстрее, с 2021-2022 года обратно вернуться к более интересным механизмам, которые обеспечат преференции нашим ведущим компаниям, чтобы они динамичнее осваивали сегменты рынка", - резюмировал вице-премьер РФ.