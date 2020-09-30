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В Думе услышали "стоны" бизнеса при реформе НДД и повышении НДПИ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Претензии отдельных компаний при рассмотрении законопроекта о реформе НДД в нефтяной отрасли и повышении НДПИ на ряд твердых полезных ископаемых были услышаны, отметил на пленарном заседании председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

При этом он посоветовал бизнесу обратить внимание на практику вывода дивидендов в офшоры при одновременном получении льгот от государства.

Госдума рассматривает в третьем чтении законопроект о реформе НДД в нефтяной отрасли и повышении НДПИ на ряд твердых полезных ископаемых.

В первом чтении документ отменял для нефтяной отрасли ряд льгот по НДПИ и экспортным пошлинам для нефтяников, стимулируя их к переходу на НДД, но ко второму чтению для ряда месторождений были добавлены налоговые вычеты по налогу на добычу. По расчетам аналитиков, вычетами могут воспользоваться "Татнефть" и "Газпром нефть". Для металлургов и производителей удобрений предполагалось введение повышение НДПИ в 3,5 раза с 2021 года, но ко второму чтению новые проекты в сфере СЗПК были выведены из-под повышения сроком на 5 лет.

"Страсти, которые кипели в первом чтении, не угасли, я добавлю от себя, что все эти законы направлены на то, когда падают, реально падают доходы государства, возникает вопрос, где эти средства взять", - сказал Макаров.

"Нефтяные компании, я понимаю, что крики нефтяных компаний достигли ушей наших оппонентов. Вот эти вот стоны о том, что нефтяные компании делают - не только нефтяные компании, а те, кто выводят дивиденды за рубеж, даже в этот момент получая государственную помощь, действительно сейчас выглядят самыми обездоленными в стране. Поэтому, завершая свое выступление по этому вопросу, я хотел бы обратиться к тем, кто является хозяевами этих компаний, тем, кто получает эти дивиденды. Ваши стоны в стенах Государственной думы были услышаны рядом депутатов, и они реально боролись за то, чтобы вы смогли сохранить свои дивиденды и вывести их за рубеж", - продолжил он.

Макаров напомнил, что в палату уже внесли проект трехлетнего бюджета, доходная база которого также формировалась с учетом данного законопроекта.

Андрей Макаров Минфин Татнефть НДПИ НДД Газпром нефть

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