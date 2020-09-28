Свердловские депутаты обещали рассмотреть законопроект о выборах мэров

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит народную инициативу о возвращении прямых выборов мэров городов, под которой подписались 15 000 избирателей. Законопроект официально зарегистрировали в областном парламенте, сообщили "Интерфаксу" в "Открытой России".

"Трех представителей инициативной группы, два из которых - члены "Открытой России" Владислав Постников и Александр Грезев, пригласили в региональный парламент, где сообщили об этом", - рассказал представитель "Открытой России" Константин Фомин.

В истории России это первый случай, когда народной инициативе удалось преодолеть подписной барьер отметил он и напомнил, что активисты собрали 15 000 подписей, из которых 13 000 передали в областное Заксобрание на проверку. Только 1300 подписей были признаны недействительными, добавил Фомин.

Утром в понедельник в пресс-службе Заксобрания говорили, что скоро будет назначена дата внесения законопроекта в повестку заседания профильного комитета - по местному самоуправлению.

Активисты собирали подписи летом. Инициативную группу областной избирком зарегистрировал после нескольких отказов из-за неправильно оформленных документов.

В Свердловской области избиратели мэров не выбирают. Весной 2018 года областное Заксобрание отменило выборы мэра Екатеринбурга, после чего ушел в отставку последний избранный мэр областного центра Евгений Ройзман. Затем были отменены выборы мэра в Нижнем Тагиле.