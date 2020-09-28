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Помощника прокурора в Крыму обвинили в сбыте амфетамина и мошенничестве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении помощника прокурора Симферопольского района Крыма за продажу психотропного вещества и покушение на мошенничество. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по республике Ольга Постнова журналистам в понедельник.

"Помощник прокурора Симферопольского района, желая извлечь незаконную выгоду от нелегального сбыта психотропных веществ, продал знакомому амфетамин в крупном размере", - сказала Постнова.

Кроме того, следователи выяснили, что помощник прокурора пообещал знакомому помочь в смягчении меры пресечения для его тещи и попросил за это 50 тысяч рублей. После получения денег его задержали представители крымского УФСБ.

Помощнику прокурора предъявили обвинение в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину (часть 4 статьи 228.1, часть 3 статьи 30 часть 3 статьи 159 УК РФ). Он заключен под стражу.

Прокуратура Крыма после служебной проверки уволила сотрудника, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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