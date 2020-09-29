Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

В Воркуте экс-прокурора задержали за пьяную езду и ДТП с подростком

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Коми возбудили уголовное дело в отношении бывшего воркутинского транспортного прокурора, подозреваемого в нарушении ПДД в состоянии опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Коми, 9 сентября мужчина, управлявший автомобилем Smart Passion в в состоянии опьянения, сбил на улице Ленина 17-летнего юношу, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток получил открытую черепно-мозговую травму.

По данным региональных СМИ, за рулем автомобиля находился бывший воркутинский транспортный прокурор Алексей Абрамов.

41-летнего водителя задержали. Следователи готовятся предъявить ему обвинение и просить суд о его аресте.

Воркута

Новости
Пандемия коронавируса

До 25% инфицированных россиян переносят COVID бессимптомно

До 25% инфицированных россиян переносят COVID бессимптомно
Пандемия коронавируса

Путин призвал предлагать людям необременительные меры COVID-защиты

Следствие назвало Левченко-младшего организатором мошенничества

Путин поедет в Южную Корею, когда сделает прививку от COVID-19

Путин поедет в Южную Корею, когда сделает прививку от COVID-19
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанцы стали просить посольство в Москве отправить их на фронт

Керченская паромная переправа прекратит работу из-за отсутствия спроса

Керченская паромная переправа прекратит работу из-за отсутствия спроса
Пандемия коронавируса

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Родные убитых срочником Шамсутдиновым подали иски почти на 27 млн руб.

Родные убитых срочником Шамсутдиновым подали иски почти на 27 млн руб.

Путин не нашел конъюнктуры в отношениях Москвы и Минска

Пандемия коронавируса

В 83 регионах России за сутки выявлено 8 232 заболевших коронавирусом

В 83 регионах России за сутки выявлено 8 232 заболевших коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');