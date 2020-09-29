В Воркуте экс-прокурора задержали за пьяную езду и ДТП с подростком

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Коми возбудили уголовное дело в отношении бывшего воркутинского транспортного прокурора, подозреваемого в нарушении ПДД в состоянии опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Коми, 9 сентября мужчина, управлявший автомобилем Smart Passion в в состоянии опьянения, сбил на улице Ленина 17-летнего юношу, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток получил открытую черепно-мозговую травму.

По данным региональных СМИ, за рулем автомобиля находился бывший воркутинский транспортный прокурор Алексей Абрамов.

41-летнего водителя задержали. Следователи готовятся предъявить ему обвинение и просить суд о его аресте.