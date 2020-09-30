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Петербуржцев без масок перестанут пускать в транспорт

К контролю за масочным режимом на транспорте привлекут росгвардейцев

Петербуржцев без масок перестанут пускать в транспорт
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге с 1 октября пассажиров не будут пускать в транспорт и на транспортные объекты без масок, объявил городской комитет по транспорту.

Пандемия коронавируса

Следить за соблюдением усиленного "масочного режима" будут сотрудники служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудники Росгвардии.

Председатель комитета Кирилл Поляков уточнил, что все сотрудники - от водителей до контролеров - обязаны на работе носить средства индивидуальной защиты. Сотрудников коммерческих компаний за работу без масок он пообещал отстранять от работы, вне зависимости от выполняемых ими функций.

Обязательный "масочный режим" в общественных местах ввели в Петербурге в мае. Первое время горожане следовали предписаниям, но со временем стало относиться к ним менее серьезно. Сегодня в вагонах метро маски не носит даже половина пассажиров.

Мир спрятался за маской

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Хроника 09 января – 30 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Росгвардия Кирилл Поляков

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