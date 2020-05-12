Корреспондент "Интерфакса" проверил жесткость масочного режима в Петербурге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Корреспондент "Интерфакса" проверил контроль за масочно-перчаточным режимом в Петербурге и сумел без маски спуститься на некоторые станции метро.

На станцию "Спасская" его без маски не пустили, предложив купить ее в вестибюле. На соседней станции "Сенная площадь" он смог пройти без маски.

На станциях "Площадь Восстания" и "Новочеркасская" также пускают пассажиров без средств защиты, В вестибюле станции "Петроградская" автоматы с масками не установлены и полицейские не дежурят.

Набор из одноразовой маски и пары перчаток в метро продается за 40 рублей. На одной из самых загруженных станций города "Улица Дыбенко" автомат с масками к 9 часам утра почти опустел: в нем остались несколько многоразовых масок по 150 рублей, антибактериальные салфетки за 50 рублей и два десятка баллончиков с антибактериальным спреем за 200 рублей. По словам сотрудников станции, с утра аппарат был заполнен перчатками.

Пассажиров в масках много, в перчатках - единицы. В городские автобусы пока пускают без масок, но у кондукторов средства защиты есть.

Прохожих на улицых также не штрафуют за прогулки без перчаток. В центре города в масках утром были больше половины прохожих. Перчатки люди носят как медицинские стерильные, так и кожаные, хозяйственные и матерчатые.

12 мая возобновил работу Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В здание суда посетителей пускают без средств защиты, считая новые ограничения рекомендательными, однако судьи, их помощники и адвокаты носят маски и перчатки.

В ТРК "Лето" на юге города, где работают продуктовые и детские магазины, без перчаток и маски не пускают. Маску предлагают сделать самому бесплатно и проводят мастер-класс, перчатки - рабочие, многоразовые - можно купить за 9 рублей.

11 мая в аптеках Петербурга возник ажиотажный спрос на стерильные перчатки. Как минимум в некоторых из аптек крупных сетей перчаток в наличии не было, а некоторых введены ограничения на отпуск нескольких пар в одни руки.

Ношение масок и перчаток в Петербурге обязательно с 12 мая. Постановление Смольного определило штрафы от 4000 до 5000 рублей за нарушение этого требования. Разъясняя новые правила, чиновники отметили, что улицы также считаются общественным местом.