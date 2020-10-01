Небензя счел аморальными намеки на связь Путина с историей с Навальным

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает аморальными и оскорбительными заявления Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие в интервью германскому изданию Der Spiegel.

"Я даже не берусь спрашивать, зачем это нужно Путину. Я имею в виду, что это абсурдно в принципе. Но я бы сказал, что даже заявления не только со стороны Навального, но и многие другие заявления, которые мы слышим по этому поводу, они оскорбительны. Аморально даже намекать", - сказал Небензя в ходе пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности ООН.

При этом российский постпред посоветовал Германии "сотрудничать с российскими властями", "вместо того, чтобы (...) в спешке перед окончанием председательства Нигера в Совете Безопасности составлять письма (с запросом на брифинг по ситуации с Навальным - ИФ)".

Ранее Навальный дал интервью Der Spiegel. По мнению оппозиционера, российский президент причастен к его отравлению. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий", - приводит издание слова Навального в анонсе интервью. Оппозиционер при этом подтвердил намерение вернуться в Россию.

После этого с критикой заявлений Навального в интервью Spiegel выступили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - заявил Песков журналистам 9 сентября.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.