По делу об исчезновении студентки в Крыму задержан ее спутник

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Знакомый пропавшей во время морской прогулки студентки из Севастополя задержан, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму Ольга Постнова журналистам во вторник.

"У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление. В настоящее время в качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний на данный момент", - сказала она.

По данным следователей, 29 сентября 20-летняя девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания.

Возбужденное по факту безвестного исчезновения студентки уголовное дело расследуется статье об убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ). Следователи анализируют допросы свидетелей, изучают записи камер. Осмотрено предполагаемое место преступления - катер. Продолжаются поиски девушки.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ходе поисков и расследования дела.