Удальцов отсудил 12 800 евро в ЕСПЧ за задержания в 2011 году

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ЕСПЧ присудил координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову 12 800 евро компенсации за нарушения его прав в связи с серией задержаний в Москве в 2011 году.

Суд счел, что ЕСПЧ посчитал, что в декабре 2011 года при задержаниях, госпитализации 9 и 10 декабря и арестах политика по решениям судов были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность, а также право на справедливое судебное разбирательство. В жалобе Удальцов указал, что его преследовали за его политическую деятельность.

В 2011 году Удальцова задержали 4 декабря в день думских выборов, когда он собирался поехать на Болотную площадь на разрешенный митинг против фальсификаций на выборах. В тот же день суд назначил ему пять суток ареста за неповиновение полицейским, а Удальцов объявил сухую голодовку.

8 декабря его перевели в больницу, по утверждению его жены, тайком от семьи. Удальцов заявил, что это было сделано, чтобы 10 декабря он не смог пойти на новый митинг. 10 декабря, когда он уже выписывался из больницы, его снова задержали полицейские, и суд назначил ему уже 15 суток. После этого оппозиционер еще несколько раз попадал в больницу, в том числе в реанимацию по состоянию здоровья.