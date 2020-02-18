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Удальцов оспорил в Страсбурге маленькую компенсацию по "болотному делу"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Защита координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова оспорила размер компенсации, которую ему присудил Европейский суд по правам человека за нарушение его прав в ходе процесса по "болотному делу". Адвокат Дмитрий Аграновский назвал 9000 евро слишком маленькой суммой.

Жалоба направлена в Большую палату суда.

"Мы ставим вопрос об отсутствии единообразия судебной практики, равенства перед законом и судом. Так, в частности, Навальному или, например, другим участникам "болотного дела", или нацболам, при гораздо меньшем объеме нарушений и страданий, присуждается гораздо большая компенсация", - объяснил адвокат.

Решение по жалобе Удальцова и его подельника Леонида Развозжаева ЕСПЧ вынес 19 ноября. Развозжаев получил компенсацию в 11 000 евро за несправедливый суд и еще 4000 евро от Украины - за неэффективное расследование его похищения перед задержанием.

Суд тогда счел, что в отношении заявителей в России было нарушено их право на справедливое судебное разбирательство и на судебный процесс в течение разумного срока или на освобождение суда. При этом в ЕСПЧ не подтвердили, что было нарушено право Удальцова на проведение мирных собраний на Болотной площади в 2012 году.

В июле 2014 года Удальцов и Развозжаев были приговорены к 4,5 года колонии общего режима каждого за организацию массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади и подготовку к организации дальнейших беспорядков в регионах России. на территории РФ. Суд и следствие решили, что они вместе с Константином Лебедевым и гражданином Грузии Гиви Таргамадзе организовали массовые беспорядки перед инаугурацией президента в центре Москвы.

Сергей Удальцов ЕСПЧ Дмитрий Аграновский Леонид Развозжаев

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