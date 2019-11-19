ЕСПЧ не признал митинг на Болотной площади "мирным", но счел суд по его итогам несправедливым

Фото: Reuters

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел нарушений российскими властями прав фигуранта "болотного дела" Леонида Развозжаева и не признал Сергея Удальцова жертвой политического преследования, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

При этом ЕСПЧ суд постановил, что имело место нарушение Россией пункта Конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство в отношении обоих заявителей.

ЕСПЧ согласился, что организованный 6 мая 2012 года Развозжаевым прорыв кордона полиции "привел к эскалации агрессии в ходе соответствующего публичного мероприятия и разжиганию открытых столкновений митингующих с представителями правоохранительных органов". Таким образом, подчеркивает российское ведомство, это поведение не может расцениваться как "мирное собрание".

Минюст РФ отмечает, что ЕСПЧ отказал Развозжаеву в признании нарушения со стороны российских властей его права на свободу собраний.

Кроме того, ЕСПЧ отклонил жалобу Сергея Удальцова на наличие в действиях российских властей политической мотивации при привлечении его к уголовной ответственности.

Однако в связи с тем, что суд над Удальцовым и Развозжаевым по "Болотному делу" был несправедливым, по мнению ЕСПЧ, Росси обязали выплатить им 9 и 11 тыс. евро соответственно, сообщил адвокат заявителей Дмитрий Аграновский.

Украина должна выплатить 4 тыс. евро Развозжаеву за неэффективное расследование его заявления о похищении.