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ЕСПЧ не признал митинг на Болотной площади "мирным", но счел суд по его итогам несправедливым

ЕСПЧ не признал митинг на Болотной площади "мирным", но счел суд по его итогам несправедливым
Фото: Reuters

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел нарушений российскими властями прав фигуранта "болотного дела" Леонида Развозжаева и не признал Сергея Удальцова жертвой политического преследования, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

При этом ЕСПЧ суд постановил, что имело место нарушение Россией пункта Конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство в отношении обоих заявителей.

ЕСПЧ согласился, что организованный 6 мая 2012 года Развозжаевым прорыв кордона полиции "привел к эскалации агрессии в ходе соответствующего публичного мероприятия и разжиганию открытых столкновений митингующих с представителями правоохранительных органов". Таким образом, подчеркивает российское ведомство, это поведение не может расцениваться как "мирное собрание".

Минюст РФ отмечает, что ЕСПЧ отказал Развозжаеву в признании нарушения со стороны российских властей его права на свободу собраний.

Кроме того, ЕСПЧ отклонил жалобу Сергея Удальцова на наличие в действиях российских властей политической мотивации при привлечении его к уголовной ответственности.

Однако в связи с тем, что суд над Удальцовым и Развозжаевым по "Болотному делу" был несправедливым, по мнению ЕСПЧ, Росси обязали выплатить им 9 и 11 тыс. евро соответственно, сообщил адвокат заявителей Дмитрий Аграновский.

Украина должна выплатить 4 тыс. евро Развозжаеву за неэффективное расследование его заявления о похищении.

Согласованная с московскими властями акция оппозиции 6 мая 2012 года на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате беспорядков были задержаны более 400 человек.

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 года колонии общего режима каждого за организацию массовых беспорядков и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ.

ЕСПЧ Сергей Удальцов Минюст

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