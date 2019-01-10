Удальцов пожаловался в ЕСПЧ на установленный ему административный надзор

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер Сергей Удальцов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на решение об установлении ему трехлетнего административного надзора, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Аграновский.

"В ЕСПЧ мы направили жалобу, в которой утверждаем, что решение российского суда нарушает в отношении Удальцова сразу шесть статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод - статей 6, 7, 10, 11, 18, а также статью 4 протокола 2", - сказал он агентству в четверг.

Адвокат пояснил, что, в частности, речь идет о нарушениях в отношении Удальцова прав на справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнения, свободу мирных собраний и объединений, свободу передвижения, а также что преследование оппозиционера ведется по политическим мотивам.

Симоновский суд наложил на оппозиционера трехлетний административный надзор, в течение которого ему запрещено "посещать митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и участвовать в указанных мероприятиях". Также Удальцову запрещено без разрешения органов внутренних дел покидать столичный регион. Кроме того, он обязан два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

Такое решение районный суд принял в сентябре 2018 года по административному иску МВД, мотивированного тем, что Удальцов, имея непогашенную судимость, дважды в течение 2017-2018 года был привлечен к административной ответственности, причем оба раза за нарушение порядка проведения собраний или митингов.

В октябре 2018 года Мосгорсуд отказал адвокатам Удальцова в удовлетворении апелляционной жалобы, признав решение Симоновского суда законным и обоснованным.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.