Оперштаб не планирует новых ограничений в авиасообщении

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб при правительстве не планирует ограничивать возобновившееся авиасообщение с отдельными странами и закрывать границы, сообщил представитель штаба.

Ранее в понедельник сенатор Валерий Рязанский допустил, что границу могут закрыть, чтобы сократить количество перемещений и ограничить распространение коронавирусом.

С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября - с Южной Кореей. До того было возобновлено сообщение с Швейцарией, Турцией, Великобританией, ОАЭ и Занзибаром.