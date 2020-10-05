Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:50Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 076 026+173 379

Оперштаб не планирует новых ограничений в авиасообщении

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб при правительстве не планирует ограничивать возобновившееся авиасообщение с отдельными странами и закрывать границы, сообщил представитель штаба.

Пандемия коронавируса

Ранее в понедельник сенатор Валерий Рязанский допустил, что границу могут закрыть, чтобы сократить количество перемещений и ограничить распространение коронавирусом.

С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября - с Южной Кореей. До того было возобновлено сообщение с Швейцарией, Турцией, Великобританией, ОАЭ и Занзибаром.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Хроника 09 января – 05 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Валерий Рязанский коронавирус Казахстан Белоруссия Киргизия

Новости по теме

Новости
Экологическая катастрофа на Камчатке

В пробах воды с Камчатки не нашли превышения вредных веществ

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что не слышал о планах вернуть в РФ режим самоизоляции

Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку

Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку
Пандемия коронавируса

Школы в Москве переведут на удаленку

Школы в Москве переведут на удаленку
Пандемия коронавируса

В Удмуртии допустили введение COVID-ограничений, аналогичных весенним

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам
Пандемия коронавируса

Крым второй раз с начала октября обновил антирекорд по COVID-19

Экологическая катастрофа на Камчатке

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР
Пандемия коронавируса

Омский губернатор заразился коронавирусом

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');