ОЗХО согласилась помочь РФ на уровне экспертов по инциденту с Навальным

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила РФ о готовности быстро оказать содействие на уровне экспертов по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным, говорится в заявлении, распространенном ОЗХО в понедельник.

"2 октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос (со стороны России - ИФ) письмом на имя постоянного представителя Российской Федерации при ОЗХО. Ариас заверил власти Российской Федерации, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертную помощь и что группа экспертов может быть готова к работе в короткие сроки", - отмечается в заявлении ОЗХО.

В нем также подчеркивается, что ОЗХО получила 1 октября соответствующий запрос от российской стороны.

"Гендиректор (ОЗХО - ИФ) поблагодарил Российскую Федерацию за ее доверие независимости технического секретариата", - указали в ОЗХО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в октябре сообщила, что Москва обратилась в техсекретариат Организации по запрещению химического оружия с предложением направить в Россию специалистов для взаимодействия по выяснению обстоятельств случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Она отметила, что Москва рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО "в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и ему стало лучше. 23 сентября его выписали, он будет долечиваться и проходить реабилитацию в Германии.

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

В свою очередь в Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, отмечается, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся. При этом подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на причины произошедшего.

9 сентября Минобороны ФРГ сообщило о передаче в ОЗХО результатов исследования Навального. Берлин не видит необходимости направлять их напрямую РФ.