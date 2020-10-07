Козельский полигон ядохимикатов рекультивируют после загрязнения океана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов после ситуации с загрязнением океана принял решение рекультивировать Козельский полигон, где хранится свыше 100 тонн ядохимикатов.

"Козельский полигон ядохимикатов будет рекультивирован независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ" , - сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Отмечается, что такое решение принял губернатор Владимир Солодов на встрече с представителями Greenpeace. Он заявил, что уже обсуждал этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.

Козельский полигон ядохимикатов общей площадью 2,8 гектара находится примерно в 35 км от Петропавловска-Камчатского. По данным из открытых источников, на могильнике, законсервированном в 2010 году (тогда его обшили геомембраной для защиты от размыва дождями и талыми водами) хранятся 108 тонн ядохимикатов и пестицидов, оставшихся от местных сельскохозяйственных предприятий (в том числе около 20 тонн соединений мышьяка), захороненных с 1979 по 1982 годы. Полигон находится на землях Минобороны, но военному ведомству не принадлежит, по сути являясь бесхозным.

Как сообщалось, накануне на Козельском полигоне взяли пробы почвы для исследования.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.

В качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей. Еще одна версия связана с сейсмической и вулканической активностью, но ее рассматривают как маловероятную.

СКР и прокуратура проводят проверки из-за загрязнения прибрежных океанских вод.