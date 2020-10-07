Тихановская выступила за участие Путина в урегулировании в Белоруссии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась за посреднические усилия лидеров других стран, в том числе президента РФ Владимира Путина, в разрешении политического кризиса в Белоруссии.

"Решение политического кризиса в Белоруссии - дело белорусов, а не Москвы. Путин не должен решать судьбу белорусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран", - заявили "Интерфаксу" в штабе Тихановской в среду.

Тихановская, находящаяся в Берлине, попросила у властей Германии помощи для белорусов, пострадавших в результате разгона властями несанкционированных уличных протестов. "Речь о помощи по реабилитации раненых, поддержке студентов и независимых журналистов", - сообщили в штабе оппозиционерки.

При этом в штабе напомнили, что канцлер Германии Ангела Меркель ранее говорила о "пакете помощи для демократической Белоруссии".