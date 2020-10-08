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МИД РФ советовал учитывать ухудшение ситуации с COVID-19 при поездках

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МИД России на фоне ухудшения ситуации в коронавирусом призывает граждан страны тщательнее планировать свои поездки за границу, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В ходе брифинга она подчеркнула, что россиянам следует особенно тщательно подходить к поездка, учитывая "нарастающее ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, в том числе в традиционно рейтинговых у наших туристов стран".

Захарова напомнила, что в нынешних условиях возрастают риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций.

"Мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусом у российских граждан, которые находятся в настоящее время в Турции. В начале октября впервые зафиксированы и летальные исходы, к сожалению. Есть и такие примеры, и не единичные. Также 50 человек госпитализированы в Турции из российских граждан с COVID-19, и в этих условиях важно, чтобы мировое сообщество продолжало консолидировать потенциал реагирования на этот вирус", - подчеркнула Захарова.

МИД Мария Захарова коронавирус

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