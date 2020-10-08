Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:40Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 156 226+352 460

Минздрав РФ посоветовал россиянам остаться дома в предстоящие выходные

Минздрав РФ посоветовал россиянам остаться дома в предстоящие выходные
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов порекомендовал всем провести выходные дома, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Кузнецов в ходе общения с журналистами напомнил, что в некоторых регионах отмечен рост заболеваемости COVID-19.

"Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно", - сказал он.

В РоссииРешения о дальнейших ограничениях в Москве будут принимать на следующей неделеЧитать подробнее

Помощник министра попросил воздержаться "от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта."

"Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе - COVID-19. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших", - сказал Кузнецов.

По данным на 8 октября, всего в РФ уже 1 260 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 11 493.

Хроника коронавируса. Октябрь.

10
В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.
Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав коронавирус

Новости

Пожар на военном складе в Рязанской области локализован

Пожар на военном складе в Рязанской области локализован
Пандемия коронавируса

Орловская область установит заградительные посты на въезде в регион

Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок

Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок

В пробах воды с Камчатки нашли превышение железа, фосфата и фенола

В пробах воды с Камчатки нашли превышение железа, фосфата и фенола
Навальный попал в больницу

Полиция сообщила, что сигнал о минировании омского аэропорта поступил из ФРГ

В Думе заявили, что Тихановская будет задержана в случае приезда в РФ

В Думе заявили, что Тихановская будет задержана в случае приезда в РФ
Навальный попал в больницу

Полиция спросила соратников Навального про бутылку из гостиницы

Полиция спросила соратников Навального про бутылку из гостиницы

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

Суд разрешил освободить националиста Дацика по УДО

Власти РФ выделят Крыму около 6 млрд руб. на решение проблем с водой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');