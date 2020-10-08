Минздрав РФ посоветовал россиянам остаться дома в предстоящие выходные

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов порекомендовал всем провести выходные дома, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Кузнецов в ходе общения с журналистами напомнил, что в некоторых регионах отмечен рост заболеваемости COVID-19.

"Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно", - сказал он.

Помощник министра попросил воздержаться "от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта."

"Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе - COVID-19. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших", - сказал Кузнецов.

По данным на 8 октября, всего в РФ уже 1 260 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 11 493.