В России COVID-19 диагностирован за сутки почти у 13 тысяч человек

У здания Александровской больницы в Санкт-Петербурге Фото: Reuters

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Медики в РФ за минувшие сутки выявили коронавирус у 12 846 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в субботу. Это второй подряд антирекорд по суточному приросту случаев заболевания.

Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за минувшие сутки в российской столице число выявленных случаев заражения вновь увеличилось и составило 4 105. Выздоровели 1 306 человек, еще 30 пациентов скончались.

К субъектам с наименьшим приростом новых случаев COVID-19 относятся Чечня (0,2%), Чувашия (0,4%), а также Тыва, Московская, Тульская области, Башкортостан и Татарстан (по 0,5%).

За сутки в России умерли 197 человек, выздоровели 6 781 человек. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 млн 285 тыс. 084 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 22 454 пациента, вылечился 1 млн. 016 тыс. 202 человека.

Заболеваемость в регионах

Еще 501 новый случай COVID-19 за сутки зарегистрирован в Санкт-Петербурге, 416 - в Московской области, 269 - в Ростовской области, 257 - в Нижегородской области, 201 - в Воронежской области, 199 - в Архангельской области, 198 - в Свердловской области.

Также 189 случаев зафиксированы в Ханты-Мансийском АО, 175 - в Красноярском крае, 169 - в Кемеровской области, по 155 новых случаев - в Волгоградской и Иркутской областях, 154 - в Алтайском крае, 152- в Ульяновской области, по 151 - в Ямало-Ненецком АО и Ставропольском крае, 149 - в Саратовской области, 148 - в Мурманской области. Кроме того, еще 143 заболели в Омской области, по 140 - в Крыму и в Забайкальском крае, по 139 - в Коми и в Томской области, 137 - в Оренбургской области, 125 - в Самарской области, 116 - в Удмуртии и в Тюменской области, по 110 - в Пензенской области и в Якутии, 103 - в Краснодарском крае, 102 - в Хабаровском крае. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.