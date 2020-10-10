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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:53Заразились
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В Саратовской области заявили о росте дефицита коек для COVID-больных

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, зараженный коронавирусом, на своей личной странице в инстаграме сообщил о нехватке коек для больных COVID-19.

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"Места в больницах катастрофически тают, резервы только для тяжелых больных. (...) Дальше может быть хуже, мы действительно держим сотню коек как резерв самым тяжелым", - написал он.

"Спрашиваете, сколько в день госпитализируется? Я отвечу: около 300, это ковид. Медуниверситет 400 коек дал, дал 130 врачей для поликлиник, но этого мало (...) Мы продолжаем открывать новые койки, но врачей не хватает", - признался Костин.

По данным министерства, в регионе зарегистрировано 16 853 зараженных коронавирусом. Выздоровело 11 480. Скончался 121 человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия
Саратовская область Коронавирус

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