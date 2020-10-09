В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19

Католический священник на Филиппинах отпевает усопшего, зараженного коронавирусом (архив) Фото: Reuters

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В ВОЗ за сутки получили информацию о 350 766 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире, что стало рекордом, сообщило агентство Associated Press.

Примерно 110 тысяч из этих случаев выявлены в Европе. Пятничный показатель на примерно 12 тысяч превосходит прежний антирекорд, полученный ранее на этой неделе.

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сказал, что странам стоит не только вводить ограничения, но и укреплять системы контроля, проводить тесты, отслеживать контакты потенциально инфицированных людей и вовлекать всех в борьбу с инфекцией. "(Локдауны - ИФ) могут быть неизбежны там, где болезнь снова вышла из-под контроля, но мы не должны мириться с тем, что в каждом государстве рост числа заражений рассматривается лишь как срочный повод для введения режима изоляции", – пояснил Райан.

За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано почти 37 миллионов случаев заражения COVID-19 и миллион летальных исходов. 27,8 миллиона человек смогли полностью вылечиться.

Однако некоторые эксперты считают, что в действительности ситуация еще драматичнее: ранее в октябре в ВОЗ предположили, что следы инфекции могут быть обнаружены у каждого десятого человека на планете, то есть примерно у 760 миллиона человек.