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В Москве прирост случаев COVID-19 оказался максимальным с мая

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Москве зафиксирован очередной антирекорд новых случаев COVID-19, за неделю было госпитализировано на 12% больше пациентов с коронавирусом по сравнению с предыдущей.

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"В столице подтвержден 4 501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, за сутки в столице госпитализировано 994 пациента с COVID-19. На аппаратах ИВЛ в больницах Москвы находятся 275 человек.

Там также сообщили, что 10,9% среди заболевших - дети, 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет, еще 11,7% - от 66 до 79 лет, 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 330 418 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 261 619 человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия
Хроника 09 января – 11 октября 2020 годаПандемия коронавируса
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