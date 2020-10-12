В Подмосковье суточная госпитализация с COVID-19 выросла на 40% за неделю

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Подмосковье за неделю число людей, которых ежедневно кладут в больницы с COVID-19 и пневмониями, выросло на 40%, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, сейчас это примерно 550 госпитализаций в сутки, неделю назад их было 400-420.

Администрация региона планирует создать к 1 ноября около 15 000 дополнительных коек для больных с коронавирусной инфекцией. Воробьев напомнил, что весной на пике заболеваемости в области было создано около 12 000 таких коек.

По данным оперштаба на утро 12 октября, за последние сутки в Подмосковье было выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом, регион занял третье место по этому показателю после Москвы (4395) и Петербурга (538). Всего в стране за сутки выявили 13 592 новых случая.