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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:29Заразились
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В Подмосковье пока свободны больше трети "ковидных" коек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Московской области пока остаются свободными 36% специализированных коек для больных коронавирусной инфекцией, однако администрация региона решила дополнительно подстраховаться с учетом "тревожной динамики", заявил "России 24" губернатор Андрей Воробьев.

Пандемия коронавируса

В регионе с COVID-19 работают 42 стационара. Ранее сообщалось, что в Подмосковье для лечения коронавирусной инфекции обустроено более 7000 коек.

С вечера 6 октября в парке "Патриот" будет снова открыт временный инфекционный госпиталь, в котором всего будет 1400 мест и 700 медиков. Он работал весной и летом, затем его закрывали.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом
Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Московская область Андрей Воробьев Коронавирус

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