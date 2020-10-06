В Подмосковье пока свободны больше трети "ковидных" коек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Московской области пока остаются свободными 36% специализированных коек для больных коронавирусной инфекцией, однако администрация региона решила дополнительно подстраховаться с учетом "тревожной динамики", заявил "России 24" губернатор Андрей Воробьев.

В регионе с COVID-19 работают 42 стационара. Ранее сообщалось, что в Подмосковье для лечения коронавирусной инфекции обустроено более 7000 коек.

С вечера 6 октября в парке "Патриот" будет снова открыт временный инфекционный госпиталь, в котором всего будет 1400 мест и 700 медиков. Он работал весной и летом, затем его закрывали.