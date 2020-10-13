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Минпросвещения назвало провокациями слухи о переводе школ на удаленку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения сообщило, что ни сейчас, ни ранее не рассматривало и не обсуждало никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение на постоянной основе.

Пандемия коронавируса

"Подобные сообщения (в соцсетях. - ИФ.) - лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряжённости", - сказали в пресс-службе ведомства.

Родителям школьников, которые звонят на горячую линию и просят прокомментировать эти слухи, министерство рекомендовало пользоваться официальными источниками информации, в частности, сайтом министерства.

В России с сентября начала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным правительственного оперштаба, за минувшие сутки был зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения - 13 868. Предыдущий антирекорд по суточному приросту был отмечен 11 октября - 13 634 новых случая заражения.

Несмотря на это, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не видит смысла повсеместно переводить школы на онлайн-обучения. По данным ее ведомства, в большинстве регионов очная учеба оказалась безопасной: вирус из школ не разносится по домам, а чаще происходит наоборот.

В начале октября замминистра просвещения Виктор Басюк сказал, что, по его сведениям, школы в Москве, Ульяновской области и на Сахалине переведут на удаленку. Пресс-служба министерства вскоре заявила, что таких решений не принималось.

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Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Минпросвещения Ульяновская область Москва Сахалин коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

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