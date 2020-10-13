ТЦ в Волгограде оштрафован за неправильно надетую маску у замгендиректора

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Волгограде Ворошиловский суд оштрафовал АО "Торговый центр" на 100 000 рублей по требованию мэрии за неправильно надетую маску у замгендиректора - начальника службы безопасности, сообщила пресс-служба областных судов.

В августе торговый центр компании проверили сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации. Они выявили там нарушения перчаточно-масочного режима, в частности, замгендиректора по безопасности находился на рабочем месте в маске, которая не закрывала ему нос.

Компанию оштрафовали за нарушение региональных правил режима повышенной готовности (ч.1 ст.20.6.1 КоАП).