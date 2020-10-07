В Москве посетителей трех ТЦ оштрафуют за отсутствие масок

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция Москвы и сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели рейды в трех торговых центрах и назначили штрафы 53 нарушителям без масок. Об этом сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД по Донскому району Виталий Голота.

Он напомнил, что штраф по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности) составляет 4000 рублей.

В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг уточнили, что в среду были проверены ТРЦ "Хорошо!", "Гагаринский" и "Океания".

Контроль за масочным режимом в Москве усилили в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Чиновники считают одной из причин ухудшения ситуации то, что многие люди ходят без масок.

Сообщения о проверках участились в сентябре, но в них речь обычно шла о наказаниях для магазинов или культурных учреждений, которые штрафовали или закрывали за нарушения. Так, 25 сентября сообщалось, что ЦУМ был оштрафован на 1 млн рублей.

Уточняя требования по ношению масок, мэр Собянин 7 октября объяснил, что "в условиях режима повышенной готовности магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток и потребовать от них покинуть территорию организации".

Он также сказал, что переболевшие COVID-19 тоже должны надевать маски и выполнять другие санитарно-эпидемиологические требования, поскольку проверяющие не могут отличить переболевших от неболевших, и поскольку люди без масок подают окружающим дурной пример.