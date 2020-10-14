В школах Владивостока за неделю вчетверо выросло число классов на "удаленке"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Количество классов, переведенных на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19, в школах Владивостока за неделю выросло более чем в четыре раза.

"По данным на утро среды, 107 классов в 33 государственных школах Владивостока переведены на дистанционный формат обучения. Причина - выявленные случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников и педагогов", - сообщила пресс-служба мэрии города.

Неделю назад в школах Владивостока дистанционно учились школьники 23 классов в 17 школах.

Также в городе закрыто 11 групп в девяти детсадах, это в два раза больше, чем неделю назад.

По данным городских властей, полностью закрытых школ и детсадов во Владивостоке нет. В связи с участившимися случаями заражения коронавирусом во всех образовательных учреждениях санитарные меры усилены.

Во Владивостоке работают 78 муниципальных школ и 121 детский сад. Школы посещают более 60 тысяч учащихся, дошкольные учреждения - 26 тысяч детей.