Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:28Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

В школах Владивостока за неделю вчетверо выросло число классов на "удаленке"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Количество классов, переведенных на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19, в школах Владивостока за неделю выросло более чем в четыре раза.

Пандемия коронавируса

"По данным на утро среды, 107 классов в 33 государственных школах Владивостока переведены на дистанционный формат обучения. Причина - выявленные случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников и педагогов", - сообщила пресс-служба мэрии города.

Неделю назад в школах Владивостока дистанционно учились школьники 23 классов в 17 школах.

Также в городе закрыто 11 групп в девяти детсадах, это в два раза больше, чем неделю назад.

По данным городских властей, полностью закрытых школ и детсадов во Владивостоке нет. В связи с участившимися случаями заражения коронавирусом во всех образовательных учреждениях санитарные меры усилены.

Во Владивостоке работают 78 муниципальных школ и 121 детский сад. Школы посещают более 60 тысяч учащихся, дошкольные учреждения - 26 тысяч детей.

Владивосток Коронавирус

Новости по теме

Новости

Росгвардия заявила, что нижегородский стрелок законно владел оружием

Что произошло за день: вторник, 13 октября

Стрелок из Нижегородской области получил разрешение на оружие без медосмотра

Пандемия коронавируса

Койки для больных коронавирусом заняты в России уже на 90%

Путин поручил провести эксперимент по маркировке пива и слабого алкоголя

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Авиабилеты в ОАЭ подорожали в девять раз

Пандемия коронавируса

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении
Пандемия коронавируса

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');