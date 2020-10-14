Союз страховщиков поддержал реформу Фонда ОМС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков на заседании правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования поддержал реформу фонда, несмотря на жалобу президенту РФ Владимиру Путину на данный законопроект, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

"Пакет документов о бюджете Фонда, включая законопроект (о внесении изменений в закон "Об ОМС"), рассматривался на правлении ФФОМС и делегированный голос (союза) страховщиков - господина Юргенса - поддержал этот законопроект", - заявил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в среду.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования "Интерфаксу" пояснили, что отсутствовавший на заседании правления Фонда 25 сентября Юргенс передал свой голос по доверенности, и представитель проголосовал за его принятие.

Ранее СМИ писали, что Юргенс направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором выразил беспокойство реформированием системы ОМС, осуществляемой, по его мнению, без публичного обсуждения и с нарушением нормотворческой техники.

По мнению Юргенса, перевод федеральных медицинских учреждений на прямое финансирование и контроль со стороны ФОМС означает разделение системы здравоохранения на две части: с участием страховщиков как независимых участников, обеспечивающих проведение экспертиз и контроль качества медицинской помощи, и без них - с участием только территориальных фондов ОМС.

Также замена межтерриториальных расчетов распределением квот фондами ОМС приведет к нарушению прав пациентов на выбор медицинского учреждения, отмечает Юргенс. В случае принятия законопроекта частные клиники будут ограничены в возможностях включения в систему ОМС, а роль страховых компаний будет сведена к реагированию на жалобы пациентов, а не финансовым услугам, говорится в письме.