Ученые спрогнозировали, что распространение COVID-19 снизится зимой

Грипп может оказаться опаснее коронавируса, считает академик РАН Виталий Зверев

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом может начать падать зимой, когда переболеет большая часть населения, но грипп может оказаться опаснее, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

"В осенне-зимний период идет подъем всех респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19. Ничего экстраординарного сейчас не происходит. Всегда вирус будет в человеческой популяции, пока 70% населения не переболеет, ничего не изменится, будет всегда рост. Думаю, зимой он приостановится, но придет грипп, его, скорее всего, будет больше в этом году", - сказал Зверев "Интерфаксу".

Он также обратил внимание на то, что смертность от коронавируса снижается: "Есть койки, врачи, отработана схема лечения, думаю, все меньше и меньше будем терять людей от этой инфекции. Вирус никуда не исчезнет, нам с ним надо научиться жить".

Зверев предполагает, что зимой, когда придут морозы, "люди будут более разобщены, будет меньше контактов, как и тех, кто переносит вирус, поэтому и пойдет снижение".

"Но при этом грипп никуда не делся, от него больше опасность. Коронавирусом дети практически не болеют, а основной источник инфицирования гриппом - это дети, вот тогда, наверно, надо будет школьные каникулы продлевать, другие меры принимать, если будет серьезный грипп", - отметил академик.

В свою очередь директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев отметил, что прогноз по распространению коронавируса "дать очень трудно, остается много неизвестных: насколько встреча с вирусом будет давать стойкий иммунитет, какая именно доля населения с ним встретится, насколько этого будет достаточно, поэтому нельзя точно рассчитать даты, когда все закончится".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", почему эпидемиологи заявляют о том, что ждать плато по коронавирусу осталось около месяца-двух, несмотря на приход зимы, Лукашев сказал: "Потому что закончатся здоровые, восприимчивые к инфекции люди. Еще летом говорили, что в Москве антитела были у 26%. Правда, когда это закончится в регионах, неизвестно".

"В целом, если смотреть по разным странам, есть какой-то предел, до которого идет волна распространения вируса. Есть часть населения, которая, скорее всего, невосприимчива к нему, но мы не знаем, какая часть невосприимчива и насколько. Когда смотрят на эту динамику, то видят, что он не идет бесконечно. Он имеет длительность довольно ограниченную. Это определяется и иммунной прослойкой, и долей восприимчивых людей, и противоэпидемическими мероприятиями", - подчеркнул Лукашев.

Он отметил, что "поскольку большая часть людей переносят инфекцию бессимптомно, то в наиболее пострадавших от первой волны регионах есть большая вероятность, что большая часть людей встретятся с вирусом до Нового года".

"Прохождение пика будет связано с тем, что закончатся восприимчивые субъекты, которые могут быть инфицированы при данной иммунной прослойке и данном уровне противоэпидемических мероприятий. Остальное различается, у кого-то (из эпидемиологов по прогнозам - ИФ) получается две недели, у кого-то - два месяца, но в любом случае это какой-то обозримый срок", - сказал ученый.

Он считает, что "в Москве и Санкт-Петербурге, где была первая сильная волна, пик будет пройден намного раньше, а когда - может, сегодня, может, через три недели - этого пока никто не может сказать".

Заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев также не стал приводить каких-то дат, когда можно ждать окончания распространения коронавируса. "Не знаю, сколько продлится, полгода, год или два месяца. Это спекулятивное заявление будет. Вряд ли кто-то сможет дать точный ответ на этот вопрос. Пока ближайший месяц-два, как мои коллеги-эпидемиологи говорят, ожидаем прирост. Но никто не дает никаких гарантий", - сказал он "Интерфаксу".

По его наблюдениям, по сути "болезнь остается такой же, как и была весной: она тяжелая, сложная, непредсказуемая, очень вариабельная".

Вместе с тем, по словам Авдеева, в больнице при Сеченовском университете возраст пациентов чуть снизился, если весной это были в основном люди старше 60 лет, то теперь - между 50 и 60 годами.

"В нашей больнице нет свободных мест, думаю, во многих больницах и в Москве, и в регионах такая же ситуация. У нас тяжелые пациенты лежат, легких стараются не госпитализировать нигде. Даже если есть поражение легких, небольшая пневмония, пациенты обычно не нуждаются в госпитализации", - отметил пульмонолог.