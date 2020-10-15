Около миллиона москвичей перешли на "удаленку"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Работодатели перевели на удаленный режим около миллиона москвичей.

"Около миллиона человек перешли на дистанционку. Граждане 65+ и хронически больные москвичи тоже нас услышали в большинстве. Мы видим минимальные передвижения по городу в метро, на наземном общественном транспорте, где-то 39% снижение", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 1".

Он также отметил и хорошее соблюдение масочного режима.

"Ситуация с точки зрения реакции москвичей, она значительно лучше стала у нас, соблюдение масочного режима радикально изменилось к тому, что было месяц назад, когда был полный нигилизм", - заявил Собянин.

Ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса в Москве с 19 октября, когда старшеклассники перейдут на дистанционное обучение, затронут более 3 млн человек.

"Не трогая экономику, мы создаем ограничения для тех групп населения, которые меньше всего влияют на занятость, на доходы. Первая группа – 65+ - это около 2 млн человек. Если взять хронических больных, которые младше 65 – их около 600 тысяч. Полмиллиона – это школьники с 6 по 11 классы. Если взять эти группы и снизить их передвижения и контакты, то мы, вполне возможно, добьемся положительного результата", - сказал Собянин.

Он напомнил, что с 19 октября ученики с 1 по 5 классы вернутся после каникул в школы, а ученики постарше перейдут на дистанционное обучение.

"Заболеваемость среди учащихся среди старших классов с 6 по 11 значительно больше. Это (переход старшеклассников на "дистанционку" - ИФ) вынужденная мера", - сказал Собянин.