Демократы требуют от госдепа собрать информацию о поставках в США российских аппаратов ИВЛ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные конгрессмены от Демократической партии США направили в госдеп запрос на расследование поставок аппаратов ИВЛ в Россию из США и в обратном направлении во время первого этапа пандемии коронавируса.

Конгрессмены интересуются, были ли поставки нарушением американских санкций и как они содействовали "целям американской внешней политики"

Кроме того, они просят установить, какую роль в принятии этих решений сыграл непосредственно президент Дональд Трамп или же другие официальные лица в Белом доме.

"Мало смысла для США в том, чтобы отправить 200 аппаратов ИВЛ в Россию, что обошлось американским налогоплательщикам в $5,6 миллиона, тогда как за два месяца до этого Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях приняло 45 российских аппаратов, которые были несовместимы, так как требуют иного напряжения электросети, и небезопасны для использования в США", – говорится в письме.

По мнению авторов письма, решение властей США принять российский груз с ИВЛ дало руководству РФ "пропагандистскую победу, в то время как Россия пыталась изобразить себя лидером в борьбе против коронавируса". Также они не исключили, что такие поставки каким-то образом угрожали интересам США в сфере национальной безопасности. "Есть и вопрос о том, почему госдеп ранее заявлял, что купил эти аппараты ИВЛ, а теперь заверяет, что не покупал", – подчеркивается в письме.

Ранее на этой неделе издание Buzzfeed сообщило, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США утилизировало 45 российских аппаратов ИВЛ. 1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолет с медицинским оборудованием на сумму примерно в миллион долларов, в том числе с аппаратами ИВЛ. Также США отправили в Россию военный борт с медицинским грузом на сумму в $5,6 миллиона.

ИВЛ распределили между больницами Нью-Йорка и штата Нью-Джерси, но ими не воспользовались. По данным Buzzfeed, впоследствии выяснилось, что аппараты "Авента-М" не работают без переходников для американских электросетей. Кроме того, аппараты произвела компания, попавшая под санкции США.

Позднее производитель аппаратов концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) усомнился в том, что его продукцию утилизировали и посоветовал дождаться информации из официальных источников.