Власти Петербурга сообщили о второй волне COVID-19 в городе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге позволяет говорить о второй волне COVID-19, но город пока справляется с ситуацией, заявил вице-губернатор Олег Эргашев "Интерфаксу" в четверг.

"Мы понимаем, что Санкт-Петербург идет в фарватере Москвы. Естественно, можно говорить о значимом повышении (уровня заболеваемости - ИФ) по сравнению с летом. Можно говорить о некой второй волне", - сказал Эргашев в кулуарах Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 697 заболевших коронавирусом.

"В настоящее время у нас 15% свободных коек, город справляется с ситуацией. Мы держим необходимые мощности. Пока не торопимся вводить резервные госпитали", - добавил Эргашев.