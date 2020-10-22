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С 26 октября в транспорте Петербурга усилят поиск пассажиров без масок

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга предупреждают, что с 26 октября в общественном транспорте будет усилена работа по выявлению нарушителей масочного режима.

С понедельника значительно вырастет количество рейдов с участием сотрудников органов внутренних дел, том числе проверки коснутся работы такси, сообщила в четверг пресс-служба комитета по транспорту.

С этого дня пассажирам без масок и перчаток могут отказать в перевозке, то же правило распространяется и на такси.

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В Смольном подчеркнули, что водители и кондукторы автобусов, трамваев, троллейбусов и такси также обязаны использовать средства индивидуальной защиты во время работы. Водитель может быть без маски, только если в транспорте больше никого нет.

В сообщении отмечается, что комитет по транспорту работает с юридическим комитетом над изменениями в нормативные документы, которые уточнят правила использования средств индивидуальной защиты.

С 1 октября в Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Обязанность контроля возложили на работников транспорта, а в конфликтных ситуациях привлекают сотрудников Росгвардии.

Хроника 09 января – 22 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург

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